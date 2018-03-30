الحظ يخدم سواريز في المنافسة على لقب هداف الليغا

يقف الحظ إلى جوار لويس سواريز نجم هجوم برشلونة الإسباني في الجولة المقبلة أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزاخوان من أجل المنافسة على لقب هدف الليغا “بيتشيتشي” في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة غياب ليونيل ميسي عن المباراة أو جلوسه على مقاعد البدلاء خلال موقعة النادي الاندلسي.

وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة لاس بالماس في جزر الكناري حتى يحصل على قسط من الراحة في الوقت الذي لم تعد تمثل فيه بطولة الليغا بالنسبة إلى زيزو الكثير بعدما اقترب البلوغرانا من حسمها.

وشارك رونالدو في مباراتي بلاده الوديتين أمام كل من مصر وهولندا وإذا ما حضر مع الفريق إلى لاس بالماس فإن ذلك قد يؤثر في قدراته البدنية بسبب الإجهاد الذي يعاني منه وحاجة النادي الملكي إلى تواجده في موقعةجوفنتوس في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليونيل ميسي صدارة جدول ترتيب هدافي الليغا الإسبانية برصيد 25 هدفا فيما يأتي بعده كريستيانو رونالدو ولديه 22 هدفا ويحل لويس سواريز في المركز الثالث وله 21 هدفا.

وتبدو الفرصة سانحة أمام سواريز للمنافسة بقوة على لقب هداف الليغا في ظل الظروف البدنية والنفسية التي يعاني منها ميسي نتيجة خسارة بلاده 6/1 أمام إسبانيا وغياب رونالدو عن ريال مدريد في غران كناريا.