انتقال ابراهيموفيتش لحظة “حزينة” للكرة الأوروبية

اعتبر المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي جوزيه مورينيو الجمعة ان انتقال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الى نادي لوس انجليس غالاكسي الاميركي، يمثل لحظة “حزينة” لكرة القدم الأوروبية.

وأتم النجم السويدي انتقاله الى النادي الاميركي الاسبوع الماضي، بعد موافقة فريق “الشياطين الحمر” على فسخ مبكر لعقده معهم، والذي كان من المقرر ان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان زلاتان (36 عاما) يخوض موسمه الثاني مع النادي الانكليزي، بعدما سجل 28 هدفا لصالحه في الموسم الأول، الا انه لم يحقق نجاحا مماثلا في الموسم الثاني، لاسيما بعد غيابه لأشهر منذ تعرضه لاصابة بالغة في الركبة في أفريل 2017، أجرى عملية جراحية لمعالجتها.

وخاض زلاتان مباراته الأخيرة مع يونايتد في 26 ديسمبر، واكتفى بتسجيل هدف واحد منذ عودته في نوفمبر.

وقال مورينيو : “بالنسبة إلي، هي لحظة حزينة دائما عندما يتجه اللاعبون الكبار نحو النهاية”، في اشارة للمراحل الختامية من مسيرتهم.

أضاف “أذكر على سبيل المثال (البرتغالي) لويس فيغو بعد مباراته الأخيرة معي ومع انتر ميلان” الايطالي، مشيرا الى انها “كانت إحدى اكثر اللحظات حزنا بالنسبة إلي، لأنني دائما ما أشعر بالأسى عندما ينتهي الكبار أو يبدأون المرحلة الأخيرة من مسيرتهم”.

واعتبر مورينيو ان “زلاتان لاعب هائل تخسره كرة القدم الأوروبية الآن والى الأبد لانه لن يعود أبدا الى هذا المستوى”، مشددا في الوقت نفسه على ان الفترة التي سيمضيها مع نادي لوس انجليس ستكون “جيدة جدا بالنسبة إليه (ابراهيموفيتش) وكرة القدم الأميركية”.

ووصل النجم السويدي مساء الخميس الى مطار لوس انجليس حيث استقبله مئات من مشجعي نادي غالاكسي. ومن المقرر ان يتم تقديمه رسميا الى وسائل الاعلام في وقت لاحق الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.