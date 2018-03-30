بالوتيلي يعترف بالصدمة من تجاهل دي بياجيو

اعترف مهاجم فريق نيس الفرنسي، ماريو بالوتيلي، بأنه توقع تلقي دعوة، من جانب المدرب لويجي دي بياجيو، لتمثيل المنتخب الإيطالي، في وديتي الأرجنتين وإنجلترا.

وقدم اللاعب، الذي حقق المركز الثاني مع إيطاليا، في بطولة الأمم الأوروبية 2012، مستويات جيدة للغاية مع فريقه في الدوري الفرنسي، لذا فقد كان على رأس المرشحين، للعودة للعب الدولي.

وقال بالوتيلي، لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت “للأمانة، توقعت أن أعود لمنتخب بلادي، لأنني نضجت، وأبلغ من العمر 27 عامًا ولديّ طفلين، لقد مضى وقت السلوك الصاخب”.

وأضاف بالوتيلي، أنه يجهل وجهته المقبلة، في الموسم القادم، سواء العودة للكالتشيو أو البريمييرليغ أو البقاء في الدوري الفرنسي.

وكان ماريو بالوتيلي، قد سجل 13 هدفا دوليا، خلال 33 مباراة مع منتخب بلاده، ولكنه لم يمثل المنتخب الأزرق، منذ نهائيات كأس العالم، البرازيل 2014.