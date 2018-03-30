بايرن ميونيخ يقترب من مهاجم ريال مدريد السابق

انتشرت مؤخراً الكثير من الأخبار التي تتحدث عن قرب رحيل المهاجم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عن صفوف بايرن ميونيخ خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما اقترب ريال مدريد من ضمه بعد عرض رسمي ضخم وراتب كبير بحسب ما أفادت العديد من المصادر الصحفية سواء في ألمانيا أو في إسبانيا.

وكان بايرن ميونيخ قد التزم الصمت فيما يخص هذا الأمر، حيث لم يرد بالنفي أو بالإيجاب بخصوص صحة هذه الأخبار من عدمها، ما فتح للجميع المجال من أجل التنبؤ برحيل ليفاندوفيسكي في اتجاه ريال مدريد الصيف المقبل، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم المهاجم البولندي بالفريق الملكي، حيث سبق وحدث الكثير من اللغط حول هذا الأمر ولكن الرفض المتعنت لإدارة الفريق البافاري كان يعطل من إتمام الصفقة في المواسم الماضية.

وكانت رغبة ليفاندوفيسكي الواضحة في الفترة الأخيرة في الرحيل قد جعلت بايرن ميونيخ يلجأ للبحث عن مهاجم آخر من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض الرحيل الذي يبدو أنه سيحدث أخيرًا لليفاندوفيسكي صوب ريال مدريد.



وكشفت مصادر ألمانية أن الاسم المرشح من أجل أن يقع عليه الاختيار هو المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي حاليًا وريال مدريد سابقًا، حيث سيلجأ البايرن إلى التفاوض معه في هذه الفترة استغلالًا لعدم استقراره مع البلوز تشيلسي.

يُذكر أن ألفارو موراتا كان قد انضم لصفوف تشيلسي خلال الصيف الماضي في صفقة قدرت بحوالي 75 مليون يورو قادمًا من ريال مدريد، إلا أن تذبذب مستواه في موسمه الأول جعل تشيلسي يفكر في الاستغناء عن خدماته ضمن خطة الإحلال والتجديد التي ينوي رومان أبراموفيتش مالك النادي القيام بها.