بيشكتاش التركي يرغب في ضم براهيمي

كشفت تقارير تركية في اليومين الأخيرين أن نادي بيشكتاش التركي بطل الدوري الموسم الماضي يرغب في ضم لاعب الخضر ونادي بورتو ياسين براهيمي، ويبدو أن تألق ياسين بقوة في هذا الموسم قد أعاده للواجهة في انتظار الصيف المقبل وإمكانية دخول أندية أخرى على الخط من أجل الفوز بخدمات أحسن لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي .

النادي ربط بالفعل اتصالاته مع وكيل أعماله

بحسب التقارير التركية دائما فإن إدارة بيشكتاش بدأت في اتخاذ أولى الخطوات التي قد تفضي لجلب ياسين نهاية الموسم، حيث ربطت اتصالات أولية مع وكلاء أعماله لمعرفة رأيهم في الموضوع، ولم تشر ذات التقارير للجهات التي اتصلت بها إدارة بيشكتاش وهل هم مستشاروه وعائلته في فرنسا أن شركة دويان التي تملك نصف عقده ولو أن الأمر غير مهم بما أن الاتصال بإدارة بورتو هو الوحيد الذي سيفضي لبدء المفاوضات من عدمها .

إدارة ناديه لن تعارض رحيله إذا كان العرض كبيرا

بالحديث عن إدارة نادي بورتو نشير إلى أنها لن تعارض بكل تأكيد رحيل براهيمي الذي قضى لحد الآن أربع سنوات في النادي وحان وقت رحيله، العامل الأساسي في قبول إدارة بورتو أو رفضها هو قيمة العرض المالي وفي حال كان ضخما فإنها لن ترفض أبدا رحيله، وعندما نقول ضخم لا بد من التأكيد على أن إدارة بورتو رفضت بيع براهيمي لإيفرتون قبل موسم رغم تقديم التوفيز لـ41.5 مليون أورو ما يعني أن العرض لا بد أن يكون أكبر .

براهيمي رفض اللعب في روسيا، فهل سيقبل اللعب في تركيا؟

أما عن رأي اللاعب فلا بد أن نتوقف عنده، ياسين سبق ورفض اللعب في روسيا قبل موسمين رغم تقديم روبين كازان لعرض مالي ضخم وقتها ولراتب سنوي لم ولن يحلم به لاعب الخضر، ياسين أطلق وقتها تصريحه الشهير بأنه يرغب في اللعب في دوري كبير وحبذا لو كان الإنجليزي فهل ستتغير النظرة والوجهة وهل سيقبل اللاعب اللعب في تركيا ؟ .

يحظى باهتمام كبير من أندية إنجلترا والأمور قد تتغير صيفا

في الأخير نشير إلى أن قدرة بيشكتاش في ضم نجم الخضر تبقى مشكوك فيها لعديد الأسباب منها المالية، حيث يصر بورتو على رقم كبير يصل أو يضاهي الستين مليون أورو وهو رقم من المستحيل دفعه من أحد أندية تركيا، أما السبب الثاني هو وجود عديد المهتمين ببراهيمي من الدوري الإنجليزي أبرزهم إيفرتون وواست هام يضاف إليهم آرسنال الذي قد يعود لطلب الجزائري .

مدرب بورتو غير قلق بشأن إصابته ويسعى لتحضيره للقاء الدوري

كشفت تقارير برتغالية أن مدرب نادي بورتو غير قلق كثيرا من إصابة لاعبه الجزائري ياسين براهيمي، صحيفة “سي أم جورنال” قالت أن براهيمي يعاني من إصابة عضلية بسيطة وأن تواجده في لقاء الإثنين المقبل في الدوري ممكن، خاصة إذا علمنا أن الوقت كاف جدا لاستعادته، وسافر ياسين صوب الجزائر لدخول تربص الخضر لكنه اضطر للرحيل قبل نهايته بسبب عدم قدرته على اللحاق بلقاء إيران .

إصابة براهيمي كانت بسبب العمل البدني الكبير

في سياق الحديث عن إصابة براهيمي دائما، قال الموقع الرسمي للنادي أن الفحوصات التي أجراها اللاعب أكدت أنه عانى من عمل بدني مضاعف على مستوى العضلات وهو ما أدى للإصابة، ولم يشر تقرير الموقع الرسمي للمتسبب في ذلك ولو أن كل طرف قد يخلي مسؤوليته، سواء فيما يخص النادي بما أن براهيمي شارك بصفة عادية قبل رحيله صوب الجزائر أو حتى ماجر بما أن براهيمي بحسبه أتى للتربص مصابا .