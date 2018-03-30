تشيلسي يرشح زيدان لخلافة كونتي

يتجه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي إلى إحداث ثورة وإعادة هيكلة في فريقه حيث سيتجه إلى إقالة محتملة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بنهاية الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.

وودّع فريق تشيلسي دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الستة عشر أمام برشلونة، واحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز وأصبح على حافة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتسببت تلك النتائج السلبية في زعزعة استقرار تشيلسي مما جعل كونتي على أعتاب الإقالة، ولجأ رومان أبراموفيتش إلى البحث عن مدرب جديد من أجل خلافته في تدريب البلوز بداية من الموسم المقبل،

وأشارت عدة صحف إنجليزية إلى أن القائمة المبدئية التي وضعها الملياردير الروسي من أجل اختيار المدرب المقبل قد شهدت مفاجأة كبرى وهي تواجد اسم المدرب الفرنسي الحالي لريال مدريد زين الدين زيدان على رأس المرشحين.

وكان زين الدين زيدان قد دخل في العديد من الخلافات مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مما قد يرجح رحيله عن تدريب الميرينغي بنهاية الموسم الحالي في حال خرج ريال مدريد من بطولة دوري الأبطال،

الأمر الذي سيعني خروجه من الموسم الحالي خالي الوفاض بعدما فقد الأمل في المنافسة على بطولتي الدوري والكأس المحليين.

يذكر أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي كان قد تولى تدريب تشيلسي في عام 2016 بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية في فرنسا والتي قاد فيها الأتزوري الإيطالي لتقديم عرض ممتاز على الرغم من الخروج من ربع النهائي على يد ألمانيا بعد الهزيمة بركلات الترجيح.