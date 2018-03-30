توخيل يقترب من خلافة إيمري في باريس سان جيرمان

أشارت عدة مصادر صحفية ألمانية وفرنسية أن المدرب الألماني توماس توخيل أصبح مرشحًا أكثر من أي وقت مضى لتدريب باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل خلفًا للمدرب الحالي أوناي إيمري.

ومن المتوقع رحيله عن تدريب فريق العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

وكان توماس توخيل الذي أقيل من تدريب بوروسيا دورتموند عقب نهاية الموسم الماضي قد تم ترشيحه لتدريب أكثر من نادٍ، حيث كان مرشحًا لتدريب بايرن ميونيخ خلفًا للمدرب الموقت يوب هاينكس،

وكان مرشحًا أيضًا ليكون خليفة أرسين فينغر في آرسنال، كما رشحته بعض المصادر من أجل أن يكون خليفة أنطونيو كونتي في تشيلسي.

وعلى الرغم من تعدد الاحتمالات بشأن الوجهة المقبلة للمدرب الألماني، إلى أن عدة صحف باريسية وألمانية قد أشارت إلى أن المفاوضات بين فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان وبين المدرب توماس توخيل قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأنه بالفعل هو المرشح الأبرز لخلافة أوناي إيمري المتوقع إقالته بنهاية الموسم الحالي.

يُذكر أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان قد تولى تدريب باريس سان جيرمان منذ العام 2016 ولم يحقق الأهداف المنشودة منه والتي كان أهمها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث خرج في الموسم الحالي من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، وفي الموسم الماضي من نفس الدور أمام برشلونة.