دي فرانشيسكو: لا أفكر في مواجهة برشلونة

دي فرانشيسكو يؤكد على تركيزه في المباراة القادمة فقط

تحدث مدرب نادي روما دي فرانشيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريق أمام بولونيا الإيطالي ضمن الدوري الإيطالي، مؤكداً أنه رفقة لاعبيه يصبون كامل تركيزهم على مباراة بولونيا المقبلة، وأنه يفكر في كل مباراة على حدى من أجل إعطاء كل مباراة كامل حقها في التحضير الفني والبدني والنفسي.

وتطرقت أسئلة الصحفيين إلى الموقعة المنتظرة بين برشلونة وروما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستقام مباراة الذهاب فيها يوم الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، وفضل دي فرانشيسكو تجنب الخوض فيما يخص هذه المباراة الآن مؤكدًا أن كامل تركيزه منصب على تحقيق الثلاث نقاط من مباراة بولونيا.

وكان دي فرانشيسكو قد تحدث بخصوص الدوري الإيطالي حيث أشار إلى أن الهدف الآن هو تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المتبقية من أجل التقدم أكثر على سلم الترتيب وضمان التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما أطلق عليه دي فرانشيسكو اسم الهدف الأول من الموسم.

يُذكر أن روما قد وصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد غياب عن هذا الدور لمدة عشر سنوات كاملة، وهو ما يجعل الجميع في روما يتفاءل بشأن تلك الخطوة الإيجابية التي حدثت هذا الموسم لتؤكد على جدوى مشروع دي فرانشيسكو.