ريال مدريد يستهدف توجيه ضربة قوية لبرشلونة بخطف اهم لاعبيه

صامويل أومتيتي على أجندة ريال مدريد بالتعاقدات الصيفية

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة قوية في مفاوضاته مع نجمه الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق المتألق وذلك من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن أومتيتي يرغب بالحصول على راتب سنوي كبير لا يتناسب مع سقف رواتب النادي الكتالوني وهو السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات تجديد عقده والذي يحتوي على شرط جزائي مقداره 60 مليون يورو وهو مقابل مغري للعديد من الاندية الأوروبية الكبرى.



وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع اومتيتي في صيف عام 2016 مقابل 25 مليون يورو قادماً من نادي ليون الفرنسي ويبلغ من العمر 24 عاماً.

كما يُعد أومتيتي هدفاً قوياً لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث تم إغرائه براتب سنوي كبير مقارنةً بما يحصل عليه في برشلونة وهو ما دفع اللاعب بالتفكير في الرحيل والإنتقال للنادي الإنجليزي.

ويُعد أومتيتي واحداً من أبرز العناصر الأساسية بالنادي الكتالوني حيث أن رحيله عن الفريق سيشكل أزمة قوية لأرنستو فالفيردي مدرب الفريق، كون أومتيتي من أهم لاعبي الرواق الخلفي بالتشكيلة الكتالونية بل بالكرة الأوروبية بأكملها.

وفجرت الصحف العالمية مفاجأة كبرى بأن نادي ريال مدريد الإسباني اصبح يراقب بإهتمام وضعية اللاعب مع فريقه وذلك من أجل ضمه لصفوف الميرنغي وتدعيم دفاعات الفريق بلاعب من العيار الثقيل بإمكانيات أومتيتي وفي حال نجاح النادي الملكي في ذلك ستكون ضربة قوية بدون شك لمنافسه المباشر بالليغا.

كما اشارت الصحف بأن اللاعب كان تحت أنظار النادي الملكي عندما كان لاعباً بصفوف نادي ليون الفرنسي قبل أن ينجح مسؤولي البلوغرانا بضمه في النهاية.