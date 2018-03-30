زيدان: لست مدربًا ظالمًا

زيدان يرد على الانتقادات القاسية

تعرض المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” لانتقادات قاسية بسبب تألق الشاب “إيسكو” في مواجهة منتخب بلاده أمام الأرجنتين وديا الأسبوع الماضي.

ويعاني إيسكو من تجاهل زيدان بصفة مستمرة لكن اللاعب نجح في الرد من خلال تسجيل هاتريك في شباك منتخب التانغو.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة على هامش مواجهة السبت في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس: ” إيسكو وراموس لديهما مشاكل عضلية ولن يتواجدا أمام لاس بالماس”.

وعن تجاهل إيسكو المستمر صرح زيدان: ” لست مدرب ظالم، إيسكو قال ذلك في تصريحاته، جميع اللاعبين لديهم الرغبة في المشاركة في عدد أكبر من الدقائق لكن في النهاية يتحتم علي اختيار 11 لاعبا فقط في كل مباراة”.

وأكمل زيدان: “إيسكو مهم بالنسبة لنا وسوف يبقى كذلك حتى النهاية، كل شخص فسّر تصريحات ايسكو على طريقاته لكن أنا لست غاضباً”.

وتابع زيدان: ” سعيد بالمستوى الرائع الذي قدمه إيسكو أمام الأرجنتين، لقد لعب مباراة كبيرة وكذلك المنتخب الإسباني”.

وعن التقارير التي تربط إيسكو باللعب في صفوف مانشستر سيتي رد المدرب الفرنسي: ” هو لاعبا معنا في ريال مدريد، سوف يبقى كذلك”.

وختم زيدان حديثه: “إيسكو ليس مشكلة، دائما ما يظهر بصورة مميزة كلما شارك، أحيانا يكون رائع وبعض الأوقات لا لكن ذلك ليست مشكلة، لدى 25 لاعبا في الفريق ويجب أن يشارك 11 فقط”.