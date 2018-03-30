زيدان يفاجئ كريستيانو وثنائي الريال قبل موقعة جوفنتوس

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الملكي لمواجهة لاس بالماس، المقرر لها غدا السبت، في الجولة الـ30 من منافسات الليغا.

واستبعد زيدان كل من كريستيانو رونالدو، مارسيلو وتوني كروس من القائمة من أجل إراحتهم قبل مواجهة يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، بينما غاب سيرجيو راموس وإيسكو بسبب معاناتهما من بعض المشاكل العضلية.

ويغيب داني كارفاخال، عن مباراة لاس بالماس، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في لقاء جيرونا بالجولة الماضية.

ولم يستدع زيدان، الشاب داني سيبايوس للقائمة بقرار فني، بينما ضم ثنائي فريق الرديف أوسكار وألفارو تيخيرو للقائمة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

الدفاع: فاييخو، فاران، ناتشو، ثيو، أشرف حكيمي، تيخيرو.

الوسط: مودريتش، كاسيميرو، ماركوس يورينتي، أسينسيو، كوفاسيتش، أوسكار.

الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، بورخا مايورال.