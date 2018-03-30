صراع إنجليزي من أجل خاميس رودريغيز

انتقل النجم الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين من أحقية الشراء، الأمر الذي جاء بعد مشاكل حدثت نتيجة لجلوس خاميس المتكرر على دكة البدلاء مع المدرب زين الدين زيدان الذي أبلغ خاميس أكثر من مرة أنه ليس في حساباته من أجل المستقبل كلاعب أساسي في ريال مدريد.

وكان رحيل كارلو أنشيلوتي عن تدريب بايرن ميونيخ مطلع الموسم الحالي بسبب سوء النتائج قد جعل خاميس يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أنه كان يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن كان في موناكو، وهو الأمر الذي جعل يورغن كلوب وجوزيه مورينيو يبدآن التحرك من أجل الاتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.



وكان مانشستر يونايتد وليفربول في حاجة للتعاقد مع خاميس رودريغيز، حيث أن مانشستر يونايتد يستعد للقيام بإحلال وتجديد في صفوف الفريق، ويسعى ليفربول للتعاقد مع لاعب كبير من الطراز العالي من أجل تعويض رحيل الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.

يذكر أن خاميس رودريغيز والبالغ من العمر 27 عامًا قد حقق انطلاقة رائعة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ، الأمر الذي أعاده إلى اللمعان من جديد بعدما انطفأ نجمه نسبيًا خلال فترته الأخيرة مع ريال مدريد التي جلس فيها على دكة البدلاء لصالح غاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو وآخرين.