غوارديولا يصر على محرز ويريده في الصيف

كشفت تقارير إنجليزية يوم أمس أن نادي مانشستر سيتي مازال يرغب وبشدة في ضم لاعب الخضر رياض محرز في الصيف المقبل، وكان نادي السيتي قد اقترب بشدة من ضم محرز، لكن كلنا يعلم ما وقع في آخر ساعات الميركاتو الشتوي الأخير، لتنتشر بعدها تقارير كثيرة تفيد بانسحاب وشيك للنادي من صفقة محرز ومنهم من كشف أن محرز لم يعد خيارا أول، لكن صحيفة ليستر سيتي ميركوري فندت كل تلك الإشاعات وقالت أن رياض يبقى هدفا رئيسيا أيضا .

السيتي ليس ممنوعا من دخول السوق الصيفية

أخبار عودة السيتي لطلب محرز هذا إن كان خرج فعلا من قبل من السباق، تؤكد أن كل التقارير التي تكلمت عن منع النادي الإنجليزي من دخول سوق الانتقالات ليس صحيحا، صحيح أن السيتي قام بصفقات ضخمة وربما أكثر من ميزانيته لكن هذا لا يعني البتة دخوله في قانون اللعب المالي النظيف، الاتحاد الأوروبي ولغاية يوم أمس لم يصدر أي بيان بهذا الخصوص ما يعني أن رياض سيكون بنسبة كبيرة في السيتي الصيف المقبل لكن بشرط تقديم عرض كبير .

محرز يأمل في أن تسهل إدارة ليستر مهمته في الرحيل

الحديث عن رحيل محرز صوب أي نادي يقودنا دائما لرأي إدارة ناديه، صحيفة ليستر سيتي ميركوري وقبل أيام وضعت تقريرا مطولا أفادت فيه أن إدارة ليستر لن ترضى أبدا برحيل محرز بدون مقابل مالي كبير، كما كشفت أنها لا تملك أي اتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله لتسهيل تسريحه، لكن رغم ذلك يأمل رياض أن تسهل إدارة ليستر مهمته في الرحيل نهاية الموسم الحالي نظير الخدمات الجليلة التي قدمها اللاعب للنادي وقيادته لتحقيق لقب الدوري الذي أدخل النادي ضمن قائمة كبار إنجلترا .

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