فالفيردي يجهل حالة ميسي

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إن مباراة فريقه غدًا السبت، أمام إشبيلية، مهمة، لكنها ليست حاسمة.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية، حديث فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية، عن مدى تأثير المباراة على الفريق قبل مباراته في دوري الأبطال “لن تؤثر، ولا أتوقع أن يلعب إشبيلية بالمداورة، لم يتغير الكثير من اللاعبين، رغم وجود الكثير منهم في المباريات الدولية”

تابع: “هناك بعض التغيرات، بالنسبة لهم إنها مباراة مهمة، يحاولون الوصول للمركز الرابع، وبالنسبة لنا إنها مباراة رئيسية، نحاول الفوز هنا، إنه ملعب معقد، والحصول على اللقب لا شك أنه مكلفًا”.

وعن سفر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق للمشاركة في المباراة، قال: “ما زال علينا الانتظار، نعتني به مثلما حدث معه في المنتخب، لديه انزعاج بسيط وسنرى ما يحدث”.

وبالنسبة لوضعية ميسي النفسية، بعد خسارة الأرجنتين الأخيرة قال: “أراه جيدًا وهادئًا، كنا نتحدث معه أمس أنا وإنييستا، الجميع يحب أن يفوز ولكني أراه جيدًا”.



وفيما يخص مباراة روما في دروي الأبطال وتعلقها بميسي قال: “ننظر لمباراة الغد أولًا، لكن يجب أن يكون لدينا خطة على مستوى أسبوع، أو أكثر، مباراة الغد مهمة، وعليها ستعتمد المباراة التالية”.

وتحدث عن كثافة المباريات في الشهر المقبل قائلًا: “لدينا ما يكفي من اللاعبين، لمواجهة الموسم حتى النهاية، سنحاول الحفاظ على ما كنا نقوم به خلال الموسم”.

وأضاف: “نأمل أن يكون بوسكتس جاهزًا لمباراة روما يوم الأربعاء، لم يتدرب مع المجموعة، وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة؟ لكن الفكرة هي انضمامه لنا قريبًا مع بعض التحفظات”.

وعن المباريات الدولية قال: “في بعض الأحيان عليك أن تضع نفسك في مكان الآخرين، المدربون يحاولون الاختيار قبل كأس العالم، لكننا لم نضغط على أي شخص أو أي مدرب، لكن أنت دائمًا تتمنى ألا يحدث أشياء مثلما حدث للوكاس ديني”.

وواصل: “دائمًا تريد الفوز، إشبيلية يريد الفوز وأتلتيكو مدريد كذلك، الهدف هو الفوز بالنقاط الكاملة، علينا أن نلعب ووننافس بقوة، لا وجود للتكهنات”.

وتعقيبًا على كون مباراة إشبيلية أصعب مواجهة متبقية في الدوري خارج الديار، قال: “لا أحب الحديث عن هذه الأمور، هناك سيلتا فيغو، وليفانتي، والديبور، لكن إشبيلية فريق كبير، ونرغب في التغلب عليه”.

ورفض أن يستخدم اللاعب الكولمبي ياري مينا في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة ديني وقال: “الأمر ليس أوتوماتيكيًا، لا يوجد زر للضغط عليه، لكني لا أرى مينا في اليسار”.