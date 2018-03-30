كوتينيو عُرض على ريال مدريد مقابل غاريث بيل!

ليفربول عرض على ريال مدريد كوتينيو من أجل الحصول على خدمات غاريث بيل

انتقل الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوف برشلونة قادمًا من ليفربول خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة قياسية قدرت بحوالي 142 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من إتمام الصفقة في جانفي الماضي، إلا أن الحديث عنها لم ينته حتى الآن، حيث أشارت عدة تقارير صحفية ومصادر إنجليزية إلى أن تأخر ليفربول في الموافقة على عرض برشلونة كان سببه انتظار رد ريال مدريد بخصوص عرض آخر، حيث سعى الريدز إلى استغلال مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة مع كوتينيو من أجل الحصول على أعلى سعر، وأيضًا الاستفادة من خدمات غاريث بيل لاعب ريال مدريد والجناح الدولي الويلزي.

وكانت صحف إنجليزية قد أشارت إلى أن ليفربول كان قد عرض على ريال مدريد فيليب كوتينيو بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ 29 عامًا غاريث بيل، ولكن رفض ريال مدريد لهذا العرض هو الذي جعل ليفربول يوافق على عرض برشلونة الأخير والذي أتى بعد 4 عروض سابقة رفضها ليفربول الصيف الماضي.

يُذكر أن النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو كان قد أعلن رغبته في الانضمام إلى برشلونة من أجل تعويض رحيل مواطنه نيمار عن الفريق الكتالوني إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، الأمر الذي جعل مركز كوتينيو الأساسي مؤمنًا في برشلونة.