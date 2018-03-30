مانشستر يونايتد يستهدف كرستيانو رونالدو بدلاً من بيل

مانشستر يونايتد يفضل كرستيانو رونالدو عن غاريث بيل

يعيش مانشستر يونايتد هذ الموسم حالة من التخبط على المستوى المحلي والأوروبي نظرًا للأداء المتذبذب ما اثار انتقادات لاذعة للفريق ومدربه جوزيه مورينيو لعدم القدرة على تقديم الأداء المطلوب.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد إلى تعزيز صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أن الاجتماع الأخير لمورينيو مع ملاك النادي قد أشار إلى وضع قائمة للراحلين عن الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي، وأيضًا قائمة أخرى بالأسماء المقترحة من أجل التعاقد معها خلال الصيف، حيث تشير التوقعات إلى ثورة كبرى في ملعب أولد ترافورد خلال موسم الانتقالات المقبلة بأمر من السبيشيال وان مورينيو.



وكانت عدة صحف إنجليزية قد ربطت بين مانشستر يونايتد والنجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الذي يبدو أنه يفضل الرحيل عن الفريق الملكي بنهاية الموسم والعودة إلى إنجلترا، ولكن مصادر أخرى مقربة من مانشستر يونايتد قد أشارت إلى أن وودوارد مالك النادي يجهز لمفاجأة من العيار الثقيل، حيث أنه قد وضع نصب عينيه التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستغلًا مشاكله الحالية مع ريال مدريد وقرب رحيله عن سانتياغو بيرنابيو.

يُذكر أن كرستيانو رونالدو كان قد رحل عن مانشستر يونايتد في عام 2009 متجهًا إلى ريال مدريد في صفقة قياسية بلغب حينها 94 مليون يورو كأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم في ذلك الحين، وتكررت محاولات مانشستر يونايتد من أجل استعادة نجمه ولكنها باءت بالفشل.