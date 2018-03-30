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نجم برشلونة يعوّض بوغبا في مانشستر يونايتد

30 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 34 زيارة

مورينيو يختار خليفة بول بوغبا

يعاني المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من توتر في العلاقة بينه وبين نجم وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا اللاعب الذي يواجه تراجع كبير في الأداء في الموسم الحالي.

وربطت تقارير صحفية بريطانية اللاعب الفرنسي بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري مع الارتباط بقوة بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن جوزيه مورينيو يرغب في ضم الكرواتي المخضرم ايفان راكيتيتش من أجل تعويض الرحيل المنتظر للفرنسي بول بوغبا عن مسرح الأحلام في الصيف المقبل.

اللاعب الكرواتي أصبح هدف هاما لأندية يوفنتوس، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وكان راكيتيتش قد انضم لصفوف برشلونة في صيف 2014 ونجح في تحقيق جميع الألقاب المتاحة مع النادي في 4 سنوات لعب في كامب نو لعب من خلالهم أكثر من 200 لقاء بقميص الفريق الكتالوني.

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