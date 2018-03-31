أتلتيكو مدريد ينفي شائعات ضم نجم جوفنتوس

نفى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الشائعات التي انتشرت مؤخراً عن اقترابهم من ضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم جوفنتوس الإيطالي.

وأتت هذه الشائعات وسط الأخبار المنتشرة عن رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان نجم الأتلتي الصيف القادم إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وكانت التقارير تؤكد أن صفقة انتقال ديبالا لصفوف فريق العاصمة ستكلفه 150 مليون يورو، ولكن كان هناك احتمال لإدراج ستيفان سافيتش لإخافض قيمة الصفقة.

لكن إدارة أتلتيكو رفضت كل هذه الشائعات المنتشرة وأكدت عدم تفريطها بنجمها الفرنسي الصيف المقبل.

يذكر أن صاحب الـ24 عاماً شارك مع البيانكونيري هذا الموسم في 35 مباراة بجميع المسابقات أحرز بهم 21 هدف وصنع 5 آخرين، بينما خاض صاحب الـ27 عاماً 38 مباراة مع الأتلتي في جميع المسابقات أحرز بهم 23 هدف وصنع 13 آخرين.