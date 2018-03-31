إبراهيموفيتش يتحدى الزمن

أظهر النجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش سعادته الغامرة بانتقاله إلى نادي لوس أنجليس الأمريكي، مؤكدا أن سنه “الكبيرة” لن يؤثر على أدائه.

وقال صاحب الـ37 عاما خلال مؤتمر صحفي: “أشعر بأنني مثل بنيامين باتون، ولدت كبيرًا وسأموت صغيرًا”.. (في إشارة إلى فيلم من بطولة براد بيت، يحكي قصة طفل صغير يولد عجوزًا ثم يبدأ جسده في التحول ليصبح أصغر مع مرور الزمن).



وأضاف إبرا: “عدم الفوز يشعرني بالإحباط، أنا معتاد على الفوز وسأبذل كل وسعي من أجل تحقيقه هنا”.

كما أجاب عن سؤال حول قراره المفاجئ بالانتقال إلى الدوري الأمريكي قائلا: “ظلت فكرة القدوم إلى أمريكا تراودني طوال السنوات الماضية، الآن ها قد وصلت”.

وأكمل: “أنا سعيد، أريد اللعب في أسرع وقت، أفتقد رتم المباريات بسبب ابتعادي مؤخرا بعد الإصابة، لكني اقترب من العودة”.

كان مهاجم ميلان وإنتر ويوفنتوس وبرشلونة وأجاكس السابق، قد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، بعدما بات خارج حسابات المدرب جوزيه مورينيو الذي لم يشركه منذ أواخر العام الماضي.

خلال فترته القصيرة مع الشياطين الحمر، ساهم في تتويجهم بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي (يوربا ليغ، كأس الرابطة، كأس الدرع الخيرية)، لكن الإصابة العنيفة في ركبته أثناء نهائي الدوري الأوروبي أعاقت مشاركته هذا الموسم.

ورغم أن السلطان قد أعلن اعتزاله دوليا إلا أنه لا يخفي رغبته في العودة لتمثيل منتخب السويد في كأس العالم المقبلة، وتأتي خطوة انتقاله إلى الدوري الأمريكي كدليل على رغبته في اللعب لدقائق أكثر من أجل استعادة لياقته قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق المونديال.