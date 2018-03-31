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إيكاردي يمدح زميله.. ويوضح موقفه من منتخب الأرجنتين

31 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 44 زيارة

اعتبر ماورو إيكاردي أنه مر بيوم مثالي، بعد تسجيله لهدفين خلال فوز فريقه، إنتر ميلان، على هيلاس فيرونا (3-0)، اليوم السبت، في الدوري الإيطالي.

وقال إيكاردي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “إنه يوم مثالي، ليس فقط لأنني سجلت هدفين، الحقيقة أن مباراة اليوم أكدت الاستمرارية في أدائنا الجيد، خلال الفترة الأخيرة، بالتأكيد أنا سعيد كذلك للهدف الذي سجلته بسرعة قياسية”.

وأردف: “نحن نعرف جيدًا ما يجب علينا القيام به”.

وعن ديربي ميلانو المرتقب، قال المهاجم الأرجنتيني: “سوف نُحضر لهذه المباراة بالطريقة المناسبة، وسنعمل بأقصى جهد في الأيام القليلة القادمة”.

كما مدح إيكاردي سرعة تأقلم البرازيلي، رافينيا، مع الفريق، بقوله: “ليس من قبيل المصادفة أننا تغيرنا معه، على أرضية الميدان، إنه يساعدنا كثيرًا بفضل جودته ومهاراته، ونحن كذلك نساعده”.

وحول استبعاده مؤخرًا من قائمة منتخب الأرجنتين، قال: “لا أعرف، أنا أبذل قصارى جهدي مع إنتر ميلان، وأرى أن استدعائي للمنتخب، سيكون مكافأة على ما أقدمه هنا”.

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