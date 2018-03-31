إيكاردي يمدح زميله.. ويوضح موقفه من منتخب الأرجنتين

اعتبر ماورو إيكاردي أنه مر بيوم مثالي، بعد تسجيله لهدفين خلال فوز فريقه، إنتر ميلان، على هيلاس فيرونا (3-0)، اليوم السبت، في الدوري الإيطالي.

وقال إيكاردي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “إنه يوم مثالي، ليس فقط لأنني سجلت هدفين، الحقيقة أن مباراة اليوم أكدت الاستمرارية في أدائنا الجيد، خلال الفترة الأخيرة، بالتأكيد أنا سعيد كذلك للهدف الذي سجلته بسرعة قياسية”.

وأردف: “نحن نعرف جيدًا ما يجب علينا القيام به”.

وعن ديربي ميلانو المرتقب، قال المهاجم الأرجنتيني: “سوف نُحضر لهذه المباراة بالطريقة المناسبة، وسنعمل بأقصى جهد في الأيام القليلة القادمة”.

كما مدح إيكاردي سرعة تأقلم البرازيلي، رافينيا، مع الفريق، بقوله: “ليس من قبيل المصادفة أننا تغيرنا معه، على أرضية الميدان، إنه يساعدنا كثيرًا بفضل جودته ومهاراته، ونحن كذلك نساعده”.

وحول استبعاده مؤخرًا من قائمة منتخب الأرجنتين، قال: “لا أعرف، أنا أبذل قصارى جهدي مع إنتر ميلان، وأرى أن استدعائي للمنتخب، سيكون مكافأة على ما أقدمه هنا”.