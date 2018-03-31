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بالأرقام.. موسم مذهل لدي خيا

31 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 40 زيارة

يعيش الحارس الإسباني، ديفيد دي خيا، فترة مذهلة مع فريقه مانشستر يونايتد، هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع “سكواكا” أن دي خيا حافظ على شباكه نظيفة، للمرة الـ16 في البريميرليغ هذا الموسم، عقب فوز مانشستر يونايتد على سوانزي بثنائية نظيفة، اليوم السبت.

وهو الرقم الأفضل خلال مسيرة الحارس مع الشياطين الحمر، منذ قدومه في 2011 لمسرح الأحلام.

ويتفوق دي خيا على البرازيلي إيديرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، في عدد مرات الحفاظ على شباكه، لكن الأخير أقل استقبالا للأهداف، بـ20 هدفًا، مقابل 23 للإسباني.

وأشار الموقع إلى أن دي خيا، رابع أكثر حارس في البريميرليغ، ينقذ فريقه من أهداف الخصوم، بـ99 مرة، خلف جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون (103)، وجاك بوتلاند، حارس ستوك سيتي (112).

وكان دي خيا قد حافظ على شباكه نظيفة، في 15 مباراة، الموسم الماضي، وهو ما كان أفضل معدل له في يونايتد، بالتساوي مع موسم 2015-2016.

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