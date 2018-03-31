بكاء ناتشو يقلق زيدان

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد ضربة موجعة خلال لقاء فريقه مع لاس بالماس، مساء السبت في الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض ناتشو فيرنانديز، ظهير أيمن الفريق الملكي لإصابة عضلية في الدقيقة 29 ليغادر الملعب، ويشارك مكانه المغربي أشرف حكيمي.

وتعتبر إصابة اليوم الأولى لناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد في الموسم الجاري، الذي شارك فيه بـ36 مباراة بكل البطولات المحلية والقارية والعالمية.



وبكى ناتشو فيرنانديز بعد استبداله على مقاعد الاحتياط، علما بأن الميرينغي تنتظره مباراة قوية أمام جوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكان المدير الفني لريال مدريد، دفع بناتشو في الجبهة اليمنى بسبب غياب داني كارفاخال للإيقاف