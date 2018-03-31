بوزيدي: التعادل أمام بسكرة نتيجة إيجابية

أكد مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي، أن التعادل أمام اتحاد بسكرة في عقر داره، يعد نتيجة إيجابية.

وعاد شبيبة القبائل بنقطة ثمينة من ملعب العالية، بعد تعادله أمام اتحاد بسكرة (1-1)، ضمن الجولة الـ 24 من دوري المحترفين الجزائري.

وأوضح يوسف بوزيدي في تصريح صحفي، أن التعادل أمام اتحاد بسكرة، سيسمح لهم بالتحضير الجيد للقاء مولودية الجزائر.

وأضاف المدرب السابق لنصر حسين داي: “حين تلعب خارج الديار وتفرض التعادل على منافس مباشر مهدد بالسقوط، يعتبر نتيجة إيجابية لنا”.

وأكمل: “نتمنى أن تصب نتائج الجولة المقبلة في صالحنا، وأؤكد لكم بأن هذه النقطة ستلعب دورا كبيرا في رفع المعنويات وستساعدنا في التحضير كما ينبغي لمولودية الجزائر”.

وبخصوص اللاعب مهدي بن علجية قال بوزيدي: “بن علجية تحلى باحترافية وتقبل جلوسه على مقاعد الاحتياط، لأني قلت له احتاجك أمام مولودية الجزائر”.