بوفون يثني على كريتسيانو قبل المواجهة المرتقبة

أسطورة جوفنتوس يمدح الدون..

أثنى حارس المرمى جيانلويجي بوفون أسطورة جوفنتوس الإيطالي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الثنائي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون عن الدون:”إنه مميت، هو يعطي 100% من طاقته في الملعب وأمام المرمى هو قاتل.”

وأضاف أسطورة إيطاليا قائلاً:”مع مرور الوقت تعلم كيف يحسن نفسه كرياضي وكلاعب، أنا معجب به كثيراً لأنه شخص براغماتي، واضح في كل ما يفعله وما يقوله.”

وأنهى قائد البيانكونيري حديثه قائلاً:”أعتقد أنه أظهر في السنوات الأخيرة أنه لاعب ذكي للغاية لأنه غير من طريقة لعبه.”

يذكر أن مباراة الذهاب ستكون يوم الثلاثاء القادم على ملعب “جوفنتوس آرينا” في إيطاليا، بينما ستكون مباراة الإياب يوم 11 أبريل على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.