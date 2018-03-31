بولت يفضل كريستيانو على ميسي

كشف العداء الجامايكي الأسطوري، يوسين بولت، عن لاعبه المفضل بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نجمي ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وقال بولت في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “أميل أكثر لرونالدو، لقد كان في الدوري الإنجليزي وهيمن عليه، ثم كرر الأمر بانتقاله إلى الدوري الإسباني، وأظهر أن بإمكانه إحداث الفارق في أي بطولة يلعب فيها”.

وأضاف: “أنا من أشد المتابعين والمحبين لكريستيانو رونالدو، لقد رأيته لسنوات عديدة، وتقابلنا مرتين، أنا من مشجعي مانشستر يونايتد، لكني أحب ريال مدريد لأنه فريق رونالدو الآن”.

وكان بولت قد أعلن اعتزاله ألعاب القوى بانتهاء مشاركته في بطولة العالم للعام الماضي 2017، وخاض بالفعل فترة اختبار مع بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أنه لم يقنع مديره الفني بيتر ستوجر، رغم تسجيل العداء الجامايكي ركلة جزاء وبعض الأهداف في التدريبات.