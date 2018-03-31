جماهير يوفنتوس تحطم حافلة ميلان

تعرضت حافلة إيه سي ميلان لهجوم عنيف من جانب بعض المشجعين المتعصبين ليوفنتوس في تورينو، وذلك قبل مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، في بطولة الدوري الإيطالي.

وأسفر الاعتداء عن كسر في نافذة الحافلة بالقرب من ملعب الآليانز في مدينة تورينو، ولحسن الحظ لم تكن هناك أية إصابات.



وأشارت التقارير إلى أن زجاج النافدة قد تم تحطيمه بواسطة قضيب حديدي، وهو ما أظهرته بوضوح الصور المتداولة على عدة مواقع إيطالية.

ويواجه يوفنتوس ميلان في قمة الجولة 30 من الكالتشيو، حيث يسعى يوفنتوس لتأكيد صدارته لجدول الترتيب بالانتصار، بينما يأمل ميلان في العودة بنتيجة جيدة تساعده في الصراع على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.