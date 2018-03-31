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كاسبر شمايكل يعادل رقم والده

31 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 45 زيارة

حافظ الدنماركي الدولي، كاسبر شمايكل، حارس مرمى فريق ليستر سيتي الإنجليزي، على نظافة شباكه، بعدما تصدى لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام برايتون، اليوم السبت، في منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات إن كاسبر شمايكل تصدى لثلاث ركلات جزاء في مسيرته بالبريمير ليغ، من أصل 14 تعرض لها في المسابقة.

وعادل حارس مرمى ليستر سيتي بذلك رقم والده، الحارس الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيتر شمايكل، والذي تصدى أيضًا لثلاث ركلات من أصل 21 تعرض لها.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز ليستر سيتي على مضيفه برايتون بهدفين دون رد.

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