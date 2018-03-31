كونتي: “أليسون الأفضل في العالم”

حارس روما الأسبق: “أليسون لا يقدر بثمن”

يعتقد باولو كونتي -حارس المرمى الإيطالي السابق- أن البرازيلي أليسون بيكر هو “أفضل حارس مرمى في العالم”.



لعب كونتي سبعة مواسم لنادي اي إس روما في الفترة بين 1973-1980، ولديه 193 مشاركة في الدوري الإيطالي، كما شارك 7 مباريات بقميص المنتخب.

يقول كونتي عن حارس مرمى روما الحالي، أليسون بيكر: “هو بالتأكيد أفضل حارس مرمى في الوقت الحالي”.

ويضيف: “يكاد يكون من المستحيل تحديد قيمته السوقية، خاصة مع الأرقام المجنونة الموجودة في السوق حاليا”.

ويكمل: “قلت منذ فترة طويلة إن أليسون حارس رائع، والآن أصبح ببساطة لا يقدر بثمن، لديه ذكاء كبير ويتوقع تحركات المنافسين ولذا لا يحتاج إلى بذل مجهودات مضاعفة أو قفزات هائلة لأنه يتمركز بشكل رائع”.

ومن المقرر أن يكون أليسون هو حارس المرمى الأساسي لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2018 بينما سيكون أيدرسون حارس مانشستر سيتي احتياطيا.

ويخوض أليسون وفريقه روما اختبارا صعبا ضد برشلونة ذهابا يوم 4 أفريل، وإيابا بعدها بأسبوع ضمن مباريات دور الثمانية من دوري الأبطال.