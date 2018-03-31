لفتة طيبة من مدافع بيتيس تجاه برشلونة

زار مارك بارترا مدافع برشلونة السابق، زملائه القدامي في الفريق، اليوم، ظهر اليوم، خلال إقامتهم في الفندق، قبل ساعات من مواجهة إشبيلية، التي يستضيفها ملعب “سانشيز بيزخوان”، اليوم، بالجولة الـ30 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ونشر مارك بارترا مدافع ريال بيتيس، صورة عبر حسابه على موقع “تويتر”، تجمعه بسيرجيو روبيرتو، وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وذلك أثناء تواجدهم في الفندق قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وعلق ذو الـ 27 عامًا، على صورته مع زملائه السابقين، قائلًا: “سعيد لرؤية جميع زملائي السابقين مرة أخرى، حظًا سعيدًا الليلة يا أصدقاء، أراكم قريبا”.

ورحل بارترا عن صفوف “البارسا” في صيف 2016، متوجهًا إلى بوروسيا دورتموند الألماني، وقضى عامًا ونصف العام؛ ليرحل إلى صفوف ريال بيتيس في انتقالات الشتاء.