مورينيو: عانينا من الأسبوع الدولي.. وقدمنا شوطا مثاليا

ظهر جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على سوانزي سيتي بهدفين نظيفين في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في حديثه الذي نقله موقع “مانشستر إيفننغ نيوز” الإنجليزي “بعد مرور 60 دقيقة كان أداؤنا ينخفض، لكن التسجيل كان مهمًا جدًا”.

وأثناء هذا الحديث كان مدرب سوانزي كارلوس كارفلهال ينتظر دوره، فدعاه مورينيو وقال له :”تعال، تعال وأعطي الكعك للرجال هنا، علينا أن ننتهي هنا، يجب أن يذهب”.



وأضاف مورينيو “الفريق لعب بشكل جيد للغاية، لا أحب الحديث عن الأداء الفردي بشكل مستقل عن الجماعي، لعبنا بشكل جيد للغاية، حتى أليكسيس لعب بشكل جيد”.

وتابع “في الشوط الثاني أعتقد أن أليكسيس كان أحد اللاعبين الذين دفعوا ثمن الأسبوع الدولي، لعبوا مبارتين في ثلاث أيام، ووصلوا هنا الأربعاء في وقت متأخر”.

وأكمل “الشوط الأول كان مثاليًا، ربما هدف آخر وكانت المباراة ستنتهي، إنه من أفضل الأشواط التي لعبناها، لم يصلوا لمرمانا كثيرًا ولم تكن لهم أي تسديدة، وصلنا في العديد من المرات وبشكل خطير، كان يجب تسجيل أكثر من هدف”.

وواصل “الشوط الثاني كان مختلفًا، أعتقد أن الفضل يعود لكارلوس – مدرب سوانزي- لأن فريقه تحسن فيه، انخفضت كثافتنا بسبب إرهاق اللاعبين من المباريات الدولية، تركنا لهم الكرة ولم نضغط بشكل عال وكانت تمريراتنا أبطأ وأنقذ دي خيا كرتين”.

واختتم “لكن في هذه اللحظة من الموسم لعبنا 7 مباريات متتالية وحصلنا على النقاط، وما زلنا مستعدون للقتال في هذا الموسم”.