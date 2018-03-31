مورينيو يرسم مستقبل كاريك

وضع قائد مانشستر يونايتد، مايكل كاريك، الخطوط العريضة لمستقبله بعد الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، حيث تتجّه النية إلى اقتحامه عالم التدريب.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن كاريك انضم لقائمة المرشّحين لتدريب فريق مانشستر يونايتد الرديف تحت 23 عاما.

وأضافت الصحيفة أن كاريك يتمتّع بدعم مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو الذي يبدي احتراما كبيرا لقائد الفريق الذي فاز بالعديد من الألقاب خلال 12 عاما قضاها في “أولد ترافورد”.

ويشرف ريكي سبراغيا حاليا على تدريب فريق تحت 23 عاما خلفا لوارين جويس الذي ترك الفريق لاستلام تدريب ويغان قبل 18 شهرا، لكن الفريق يحتل حاليا قاع ترتيب فرق مسابقة البريمير ليغ 2.

وقال مصدر في مانشستر يونايتد لصحيفة “ذا صن”: “هناك همسات في النادي حول ترشّح كاريك للمنصب في الموسم المقبل، مورينيو يريده أن يعمل بجدية في ملعب التمارين بكارينغتون ودراسة أساليب تكتيكية حول العالم”.

وأضاف المصدر: “لا يمر فريق تحت 23 سنة بفترة جيّدة، النادي يستثمر بقوّة في الفئات العمرية، ومن المفترض أن يفرز هذا الفريق العديد من اللاعبين الجيّدين”.

وأتم: “من الممكن أن يكون مايكل الرجل الذي يغيّر الأوضاع بنهاية الموسم، إنه وجه مألوف بالنسبة للاعبين، ويلبّي ما يطلبه مورينيو، ومن الممكن أيضا أن يعمل بجانب ريكي”.