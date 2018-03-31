مورينيو يفصح عن نواياه بعد رحيل إبراهيموفيتش

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مخططاته بالنسبة لمركز قلب الهجوم، بعد رحيل المهاجم السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية اليوم السبت “لدينا لوكاكو وراشفورد يلعبان في المركز رقم 9، ويمكن لماركوس أن يلعب يمينًا أو يسارًا، لكنه مهاجم”.

وأضاف “يمكن لأليكسيس أن يلعب كمهاجم ومارسيال أيضًا”.

ويُعد البلجيكي روميلو لوكاكو، هو المهاجم الصريح الوحيد في صفوف اليونايتد بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش، لذا سيتعين على مورينيو تغيير خطته في حال غياب البلجيكي.

واختتم “إذا لم يكن لدينا لوكاكو في الفريق لأسباب مختلفة يمكننا أن نغير النظام واللعب بلاعبين لإعطاء المزيد من الحركية، على سبيل المثال مارسيال وماركوس معًا، أو ماركوس وأليكسيس، لذلك لن نذهب لضم مهاجم آخر”.