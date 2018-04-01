آيت نوري يسير بخطى ثابتة نحو النجومية

لم يكتف الفرانكو جزائري صاحب الـ17 عاما ريان آيت نوري بتوقيع عقد احترفي وحجز مكان في الفريق الأول لأنجي رغم أنه ينتمي لفريق الشباب بل تألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة خاصة من خلال اللقاءات التحضيرية، أيت نوري حظي بإشادة كبيرة من كشّاف المواهب الفرنسي لوران فيو، الذي كان عمل سابقا مع ليفربول، حيث قال هذا الأخير كلاما طيبا جدا في حق اليافع الجزائري”‘ صراحة رأيت لاعبين كثرا سابقا مثل كولاسيناتش وكورزافا لكن في نفس مستوى نوري لم أر، نوري يقدم مستويات كبيرة رغم صغر سنه وأتمنى له مستقبلا كبيرا مثل الذين ذكرتهم” ويتوقع الكثيرون لآيت نوري مستقبلا زاهرا ولكن ورغم ذلك لم تتحرك الفاف لضمه حتى للمنتخب الأولمبي، حيث ينتظرون تألقه وبقوة من أجل ذلك، وهو أمر غير منطقي لأن الإغراءات وقتها تكون كبيرة جدا من الاتحادية الفرنسية .

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