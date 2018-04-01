أوبلاك يحتفل بمناسبة خاصة مع أتلتيكو مدريد

يخوض الدولي السلوفيني يان أوبلاك، مباراته رقم 150 مع أتلتيكو مدريد اليوم أمام ديبورتيفو لاكورونيا ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن أوبلاك خلال 149 مباراة مع أتلتيكو مدريد قبل لقاء اليوم، حافظ على شباكه نظيفة 85 مباراة بنسبة 57% وقام بـ388 إنقاذ رفقة الروخي بلانكوس بنسبة 81%، واستقبل 90 هدفا.

ويلعب يان أوبلاك مع أتلتيكو مدريد منذ صيف 2014 الذي انتقل فيه للروخي بلانكوس من بنفيكا مقابل 16 مليون يورو.

يشار إلى أن أوبلاك ينال اهتمام كبير من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يريد دفع 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد لكن فريقه الروخي بلانكوس يسعى لتمديد عقده في الفترة المقبلة.