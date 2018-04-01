إريكسن يكشف سبب صراخه أمام تشيلسي

كشف الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، عن سبب صراخه على زميله في الفريق سون هيونج مين، بعد تسجيل الفريق للهدف الثالث في شباك مرمى تشيلسي.

وشوهد إريكسن وهو يصرخ في وجه زميله في الفريق هيونج مين، بعد أن رفض تمرير الكرة له قبل تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66 من المباراة، والذي أحرزه ديلي آلي.



وقال إريكسن في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” الإنجليزية :”أعتقد أنه جعل الأمر أكثر صعوبة، بالطبع كنا أكثر راحة عندما سجلنا الهدف، ولكن لو لم نسجله لكانت خيبة أمل كبيرة، لحسن الحظ آلي قام بالمهمة”.

واستطاع إريسكن أن يسجل الهدف الأول لتوتنهام في المباراة، والذي عادل به النتيجة في الدقيقة 46 من مجريات المباراة، التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.