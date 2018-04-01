إيسكو فتى زيدان الحادي عشر أمام جوفنتوس!

يتطلع الإسباني إيسكو لاعب وسط ريال مدريد إلى حجز المقعد الأخير في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان التي سيبدأ بها مواجهة ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في ملعبه “أليانز استوديوم” بمدينة تورينو الإيطالية.

بحسب الصحف الإسبانية سيعتمد زيدان اختيار 10 لاعبين أساسيين لبدء المباراة هم (كايلور نافاس- داني كارفخال- رافاييل فاران- سيرجيو راموس- مارسيلو- كاسيميرو- لوكا مودريتش- توني كروس- كريستيانو رونالدو- كريم بنزيمة)، فيما يتنافس ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وغاريث بيل وإيسكو على مركز الجناح.

يبدو إيسكو أقرب لنيل هذه الفرصة من غيره، فقد شارك في 90 دقيقة في انتصار الأمس على لاس بالماس، كما كان له تأثير كبير في الفوز الساحق على باريس سان جيرمان بملعبه في الدور السابق من البطولة، علاوة على التألق الذي قدمه مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في الودية التي انتهت بفوز اللا روخا بسداسية.

فيما لم يشارك بيل كأساسي في أي من مباريات دوري الأبطال هذا الموسم، ورغم مشاركته بكامل الـ90 دقيقة أمام لاس بالماس إلا أنه سيكون بعيدا عن اختيار زيدان، وهو معروف بحاجته إلى جرعات علاج لمنع تكرار إصابة عضلاته، لذا من المستبعد أن يبدأ مباراة يوفنتوس أساسيا.