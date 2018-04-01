بعد ضياع غريزمان.. مورينيو يحوم حول نجم ريال مدريد!

يبدو أن مانشستر يونايتد الذي كان يهدف إلى التعاقد مع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد قد استسلم لرغبات النجم الفرنسي وبدأ التفكير في حلول بديلة.

وبات من المقرر ان ينضم غريزمان إلى برشلونة بصفقة تبلغ قيمتها 88 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه كان قريبا الصيف الماضي من الانضمام إلى الشياطين الحمر -بحسب ما قاله اللاعب نفسه-.

وحاول بول بوغبا -الصديق المقرب من غريزمان- التدخل لإقناع مواطنه الفرنسي بالقدوم إلى “أولدترافولد” لكنه فشل في ذلك على الأرجح.

الآن يبحث جوزيه مورينيو عن لاعبين آخرين يمكنهم تقديم الإضافة في الخط الأمامي –على الرغم من ادعائه عدم السعي لاستقدام لاعب بدلا عن إبراهيموفيتش المنتقل إلى الدوري الأمريكي.

التقارير الصحفية البريطانية تشير إلى أن مانشستر يونايتد مستعد للتضحية بالمهاجم أنطوني مارسيال لتمويل صفقة غاريث بيل الصيف المقبل.

نفد صبر “سبيشال وان” على مارسيال وبات مقتنعا بأنه لا يناسب أفكاره وبالتالي فإن مستقبل ابن الـ22 عاما سيكون خارج مدينة مانشستر.

وتسعى أندية عدة إلى ضم مارسيال الذي كلف خزينة يونايتد نحو 60 مليون جنيه إسترليني عام 2015، وعلى رأس تلك الأندية يوفنتوس الإيطالي.

ويهدف مورينيو إلى التخلص من مارسيال بمبلغ كبير ثم تقديم عرض يقترب من 80 مليون يورو لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن بيل.

وليس من المرجح أن ترفض إدارة النادي الملكي هذا العرض خاصة أن النفاثة الويلزية بلغ سن الـ28 ولا يزال يتغيب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات.

باختصار: مانشستر يونايتد خسر الصراع على غريزمان، ويسعى للتخلص من مارسيال بنحو 50 مليون يورو ثم تقديم ما يزيد على 80 مليونا لريال مدريد من أجل ضم بيل الصيف المقبل.