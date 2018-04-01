بن طالب يلعب تسعين دقيقة ويظهر بمستوى كبير فنيا وبدنيا

كما أشرنا إليه في عدد يوم أمس، شارك لاعب الخضر نبيل بن طالب أساسيا في لقاء فريقه شالك الذي جرى عشية أمس السبت في الدوري الألماني وجمعه بنادي فرايبورغ، اللقاء انتهى بفوز رفقاء نبيل بهدفين من دون مقابل ليرتفع بذلك رصيدهم للنقطة الـ52 على بعد سبع نقاط كاملة عن صاحب المركز الخامس ما يعني أن التأهل لدوري الأبطال صار أقرب وأقرب، من جانب شالك شارك بن طالب في تسعين دقيقة وقدم مستوى طيبا لأبعد الحدود وهو ما من شأنه أن يعيد فتح باب النقد للناخب الوطني رابح ماجر وللاعب أيضا بعد أن اتهمت بعض الأطراف اللاعب بالتهرب والمدرب بالتسيب .

مستواه في شالك أعلى بكثير من مستواه مع المنتخب

المستوى المميز الذي قدمه بن طالب مع شالك في لقاء فرايبورغ ما هو إلا امتداد طبيعي للتطور الرهيب الذي يعيشه الجزائري، خاصة منذ حلول السنة الجديدة 2018 وعودته للفريق بعد الإصابة والعقوبة، ليؤكد نبيل مرة أخرى أن ما يقدمه مع الخضر مجرد سراب وربما شبح اللاعب هو الذي يأتي إلى الجزائر وليس اللاعب نفسه، يشار إلى أن بن طالب يظهر دائما بمستوى سيئ مع الخضر حتى في فترة تألق المنتخب مع غوركيف كان يقدم مستوى سيئا .

قدم ثالث تمريرة حاسمة وساهم في هدفه السابع في عشر مشاركات كأساسي

بالعودة لمستوى بن طالب في لقاء شالك نشير إلى أنه كان جيدا إلى جيد جدا نال على إثره إشادة كبيرة من الإعلام الألماني الذي مازال يتغنى بعودته وبالاستقرار الذي منحه لوسط الميدان، نبيل لم يكتف بأدواره الدفاعية وكالعادة ساهم هجوميا، حيث كان وراء التمريرة الحاسمة لزميله بورغاستالر بطريقة مميزة جدا ليرفع بذلك رصيده من التمريرات إلى ثلاث مساهما بشكل عام في سبعة من أهداف فريقه بما أنه سجل سابقا أربعة أهداف عن طريق ركلات جزاء، يشار إلى أن بن طالب شارك في 10 لقاءات فقط كأساسي هذا الموسم ما يعني أن معدله مميز جدا.

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