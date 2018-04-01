جرس إنذار في برشلونة بشأن مستوى أومتيتي

يبدو أن التقارير التي ربطت اللاعب صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني بالرحيل عن ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة تضرب جرس إنذار شديد داخل الناس حتى قبل نهاية الموسم.

صحيفة “آس” الإسبانية تقول أن المدافع الدولي الفرنسي يشهد حالة كبيرة من الهبوط في مستواه بالفترة الأخيرة بسبب عدم تركيزه مع الفريق بسبب شائعات رحيله.



وذكرت الصحيفة الشهيرة أن هناك سبباً آخر لحالة الهبوط تلك وهو مشاركة أومتيتي في المباريات بكثافة كبيرة للغاية دون الحصول على الراحة منذ بداية الموسم.

فيما ألمحت “آس” إلى أن أومتيتي ومنذ انتقاله إلى ملعب كامب نو قادماً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي عام 2016 مقابل 25 مليون يورو، وهو يشارك في المباريات بشكل أساسي دون راحة إلَّا في حالة التعرض لأي إصابة.

وظهر ذلك التأثير بقوة على اللاعب في مباراتيه مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية الأخيرة واللتان ظهر خلالهما بمستوى سيء للغاية.

بينما كان اللاعب صاحب الـ24 عاماً سيئاً للغاية في مواجهة البلاوغرانا أمام نادي إشبيلية أمس السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أخطأ في الهدف الأول الذي سجله فازكيز، بينما جاء متأخراً في الهدف الثاني الذي سجله لويس مورييل.

يُذكر أن أومتيتي مطلوب بقوة في العديد من الأندية الأوروبية الكُبرى في الصيف المقبل ويأتي في مقدمتها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.