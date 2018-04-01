أعلن الموقع الرسمي لنادي السد أن الجزائري يوغرطة حمرون لن يكون قادرا على المشاركة مع فريقه في لقاء الوصل في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حمرون أصيب في الحصة التدريبية ليوم أمس على مستوى الحوض وبعد خضوعه لفحوصات تبين أن الإصابة مقلقة لذلك قرر المدرب عدم إدراج اسمه في قائمة المشاركين في اللقاء، وبغياب حمرون سيكون التمثيل الجزائري منوطا بزميله ومواطنه بغداد بونجاح الذي يعتبر القوة الضاربة للفريق محليا وآسيويا .
الرئيسية / آخر الأخبار / حمرون يصاب وسيغيب عن لقاء الوصل
شاهد أيضاً
إريكسن يكشف سبب صراخه أمام تشيلسي
كشف الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، عن سبب صراخه على زميله في الفريق …