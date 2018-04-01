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حمرون يصاب وسيغيب عن لقاء الوصل

1 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 46 زيارة

أعلن الموقع الرسمي لنادي السد أن الجزائري يوغرطة حمرون لن يكون قادرا على المشاركة مع فريقه في لقاء الوصل في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حمرون أصيب في الحصة التدريبية ليوم أمس على مستوى الحوض وبعد خضوعه لفحوصات تبين أن الإصابة مقلقة لذلك قرر المدرب عدم إدراج اسمه في قائمة المشاركين في اللقاء، وبغياب حمرون سيكون التمثيل الجزائري منوطا بزميله ومواطنه بغداد بونجاح الذي يعتبر القوة الضاربة للفريق محليا وآسيويا .

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