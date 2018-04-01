دينيس سواريز يبعث برسالة هامة عقب مشاركته أمام إشبيلية

وجه النجم الشاب دينيس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني رسالة هامة للجميع عقب مشاركته بمباراة فريقه أمام إشبيلية والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



وشارك سواريز في المباراة عقب فترة طويلة من الغياب حيث لم يشارك سوى في 15 دقيقة فقط أمام إشبيلية ولكنه كان مؤثراً بدرجة كبيرة.

وعقب المباراة تحدث سواريز للصحافة وكشف العديد من الأمور التي تخص مستقبله في برشلونة كما وجه رسالة ايضاً عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وقال سواريز: “هدفي منذ وصولي الى برشلونة هي الإنتصار أتدريب بجدية يومياً من أجل تحقيق ذلك”.

وتابع: “لا أفكر في الرحيل تماماً عن برشلونة سأقاتل من أجل الإنتصار هنا هذا هو هدفي الأكبر قلت ذلك كثيراً لا افكر في الرحيل لاني مرتبط ببرشلونة وسأقاتل من أجل أن أكون هنا”.

وأضاف: “إنه يوم سعيد لقد حصلنا على التعادل في اللحظات الأخيرة سعيد على المستوى الشخصي للعودة للمشاركة في المباريات عقب غياب دام لثلاث أشهر”.

وتابع: “سعيد بالعودة وآمل ان أتمكن من المساعدة أكثر وحتى نهاية البطولة”.



وأتم: “أنا سعيد بالمشاركة مرةً اخرى عقب الغياب الطويل أرغب في الإستمرار على هذا المنوال اللعب أكثر ومحاولة حجز مكاناً بالتشكيلة الرئيسية للفريق”.