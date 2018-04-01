رابيوت لا يضمن استمراره مع سان جيرمان

فاتحًا الباب أمام برشلونة.. رابيوت: “لا أعرف هل سأكون مع باريس الموسم المقبل أم لا”

لا يستبعد لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيوت أن ينتقل من صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط اسم رابيوت بأندية عدة على رأسها برشلونة الإسباني بسبب أدائه المتميز في العامين الأخيرين.

قال رابيوت في تصريحات للقناة الفرنسية إنه “لا يعرف ما إذا كان سيلعب مع باريس الموسم المقبل”.

ينتهي عقد صاحب الـ22 ربيعا في 2019 لكنه يقول: “أنا أستمتع بكل لحظة وكل بطولة أفوز بها هنا، لكني لا أعرف أين سألعب العام القادم”.

ومن المرجح أن تلقي تصريحات رابيوت بظلالها على إدارة النادي الباريسي التي تحاول الحفاظ على القوام الرئيسي للتشكيلة من أجل الوصول إلى الهدف الأهم وهو التتويج بدوري الأبطال.

تأتي تصريحات رابيوت عقب تتويج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا إثر انتصار عريض على موناكو 3-0 أمس السبت.