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زطشي يطالب ماجر بعدم تكرار الأخطاء

1 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 128 زيارة

طالب رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري خير الدين زطشي، مدرب الخضر رابح ماجر، بألا يقع في نفس الأخطاء السابقة.

ودعا زطشي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى عدم التشويش على الجهاز الفني، وعلق في هذا الصدد “لعبنا مواجهتين وديتين، فزنا في واحدة وخسرنا في أخرى، وبالتالي يجب أن نترك المدرب يعمل في هدوء، لأن أداء المنتخب الوطني سيتحسن مع مرور الوقت”.

وأضاف زطشي “لدينا كامل الثقة في ماجر، لكن عليه أن يصحح أخطاءه ولا يكررها مستقبلا”.

وختم “نحن نحترم رجال الإعلام وهؤلاء عليهم احترام المدرب، لأن بعض الانتقادات تمس شخصية الإنسان مباشرة”.

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