سليماني يظهر للمرة الأولى مع نيوكاسل

سجل الدولي الجزائري إسلام سليماني أول ظهور له مع ناديه الجديد نيوكاسل حين شارك في آخر ربع ساعة من لقاء هيدرسفيلد تاون الذي جرى أمس السبت، بوادر مشاركة سليماني ظهرت صباحا حين أدلى المدرب بتصريحات أكد فيها جاهزية اللاعب وهو ما حدث، إسلام استغل ربع الساعة التي شارك فيها من أجل تقديم شيء ما يؤكد أنه قلب الهجوم المنقذ والمنتظر لكنه للأسف لم يوفق في التسجيل رغم اقترابه من ذلك، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز رفقاء إسلام بهدف وحيد سجله أيوزي قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق أبعدهم خطوات عن منطقة الهبوط، حيث بات هدف البقاء أقرب أكثر فأكثر .

بينيتيز: ” لا أعلم إن كان سليماني سيشارك في لقاء ليستر سيتي”

وقبل انطلاق لقاء فريقه أمس ضد هيدرسفيلد تاون أدلى مدرب نيوكاسل رافاييل بينيتيز بتصريحات تلفزيونية تطرق في جزء منها للاعبه الجزائري إسلام سليماني، بينيتيز تكلم بداية عن اللقاءات التي سيشارك فيها إسلام مستقبلا وهل سيشارك في لقاء ليستر وهو اللقاء اللغز وفي هذا الشأن قال التقني الإسباني: “لا أعلم عن تفاصيل العقد، يجب أن نرى العقد أولا، إذا كان سليماني متاحاً أعتقد بأننا يجب أن نشركه، يجب أن نرى تفاصيل عقده أولا”، لكن وبحسب مصادر مؤكدة، فإن سليماني لن يشارك ضد ليستر سيتي لأن إدارة الثعالب أصرّت على إضافة هذا البند في عقد الإعارة .

“أنا متأكد أن سليماني سيقدم مستوى كبيرا لأجل مستقبله إن لم يكن لأجلنا”

وبعد ضياع قرابة الشهرين من دون أن يلعب قال مدرب نيوكاسل أنه وإسلام سيركزون على الشهرين المقبلين حتى نهاية الدوري، مدرب الريال وليفربول السابق قال أن سليماني سيقدم مستويات كبيرة وسيجتهد لأن ذلك سيؤثر على مستقبله وهو ما سيصب في مصلحة الفريق وفي هذا الشأن قال” أنا متأكد من أنه سيحاول خلال الشهرين القادمين بذل قصارى جهده لأن ذلك سيؤثر على مستقبله أيضاً الكروي” .

“سليماني قيمة ثابتة ورغبنا في ضمه لما كان في سبورتينغ لشبونة”

في الأخير دافع بينيتيز عن خياره باستعارة سليماني رغم معارضة الجميع، حيث قال أنه معجب بإسلام ليس من الآن وفقط بل قبل موسمين حين رغب بشدة في ضمه لما كان في سبورتينغ لشبونة لكن السعر الذي طلبه النادي البرتغالي كان مرتفعا جدا وأنهى بينيتيز تصريحاته بالقول “سجل 27 هدفاً في موسم واحد مع سبورتينغ لشبونة كنت أراقبه، اختلفنا حول السعر على ضمه والآن نسيت كم كان المبلغ المطلوب من إدارة سبورتينغ “.

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