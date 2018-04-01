مبابي يحسمها..نيمار لن يرحل

حسم النجم الشاب كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل الدائر حول رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق الفرنسي وذلك عقب تتويج فريقه ببطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في التتويج بالبطولة عقب فوزه على موناكو الفرنسي بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0 وهي التي شهدت تألق مبابي كثيراً والذي أبدع خلال المباراة.

وخلال تصريحات صحفية عبر شبكة “تيليفوت” عن رحيل نيمار قال مبابي: “إنه الموسم الأول له في باريس إنها شائعات هدفها زعزعة إستقرار الفريق ولا نعيرها إهتمام”.

وتابع: “يرسل لنا الكثير من الرسائل بشكل متكرر يهاتفنا قبل المباريات الهامة بالنسبة لمستقبله فلا نعير هذه الأنباء أي أهتمام إنها شائعات لزعزعة الإستقرار ولأنه كبير جداً تواصل وسائل الإعلام الحديث عنه إنها شائعات فقط”.

وأضاف: “في موسمنا الاول تم إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا نحن نؤدي بشكل جيد ولكن لسوء الحظ ودعنا الأبطال ولكن هذا درس لنا للتعلم من الأخطاء الموسم المقبل”.

وتابع: “نحنت لا ننسى هذا الإخفاق لا يمكننا أن نأسف لذلك لا يمكننا فعل ذلك يومياً إنها كرة القدم لم نستحق الصعود هذا كل ما في الأمر”.

وعن مستقبل أوناي إيمري: “ليس لدينا يقين أنه سيغادر لا أعلم إذا ما كان يتفاوض مع النادي لتجديد تعاقده أم لا”.

وعن أهدافه الحالية قال: “أحلم بالفوز بكأس العالم سنفعل كل شيء من أجل تحقيق ذلك يجب علينا تحسين أدائنا وبذل أقصى جهودنا من أجل تحقيق ذلك”.