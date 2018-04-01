محرز يعود للتألق مع ليستر

عاد لاعب الخضر رياض محرز لفريقه ليستر سيتي بعد الفراغ من فترة التوقف الدولي وعاد معه لحصد الانتصارات، رفقاء رياض فازوا ضد برايتون بهدفين من دون مقابل من توقيع كل من إيبورا وفاردي ليرفعوا بذلك رصيدهم للنقطة الـ43 في المركز السابع وهو مركز يبقى أكثر من ممتاز، من جانب ليستر سيتي شارك محرز أساسيا وقدم كعادته مع ناديه مستوى مميزا خاصة من ناحية الفنيات والمراوغات التي كانت حاضرة في كل مرة، لكنه لم يوفق في تسجيل أي من هدفي فريقه وخرج قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق، حيث قرر المدرب تدعيم الوسط بعد طرد النيجيري نديدي.

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