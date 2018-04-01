مدرب لوهافر يهاجم ماجر ويتّهمه بتحطيم فريقه

لم تمر الهزيمة الغريبة التي مني بها لوهافر على أرض ملعبه مرور الكرام، حيث أرسل مدرب النادي أوسلاند تانشو سهام النقد للناخب الوطني رابح ماجر متهما إياه بعرقلة الفريق وذلك بتحطيم (من الجانب البدني ) صانع ألعابه وواحد من أحسن اللاعبين زين الدين فرحات، تاشنو قال أن فرحات عاد منهكا وأن ماجر لم يعرف تسيير مرحلة التوقف الدولية التي لعب فيها الخضر لقاءين وديين.

“فرحات لعب 180 دقيقة، ما الفائدة من ذلك ؟”

تانشو قال أن فترة التوقف الدولية لمنتخب مثل الجزائر هي فترة لعب لقاءات ودية ليست حتى تحضيرية فما السر من إشراك فرحات في 180 دقيقة، وأضاف ” فرحات لم ينم ليلة الثلاثاء للأربعاء، ثم عاد لفرنسا في نفس اليوم واستقل السيارة للقدوم إلى هنا وبعد ذلك وجد نفسه أساسيا لقد كان متعبا جدا، لا أعرف ما السر في إشراكه في 180 دقيقة رغم أن المنتخب الجزائري ليست لديه أهداف يحضر لأجلها “، ويكون تانشو قد وجه درسا لماجر مفاده تجريب كل اللاعبين وليس جلب لاعبين في لقاءات غير مهمة من أجل السياحة .

فرحات شارك أساسيا وسقط ضد فريق متواضع

بالعودة للقاء فريقه فقد انهزم لوهافر على أرض ملعبه أمام الفريق المتواضع كويلفي الذي يحتل المركز قبل الأخير، اللقاء انتهى بهدفين من دون رد ليتجمد بذلك رصيد رفقاء زينو عند القطة 47 بعيدا بعشر نقاط عن صاحب المركز الثالث آخر الصاعدين، ما يعني أن الصعود بات بعيدا بعد أن كان هدفا قريبا، من جانب لوهافر شارك فرحات أساسيا ولم يقدم مستوى كبيرا ولم يسهم في مساعدة فريقه ولو بهدف على الأقل ليرفع من رصيده في التمريرات الحاسمة.

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