ميسي يقف بوجه مشروع صفقة برشلونة ويطلب تعويض إنييستا داخلياً

يسعى برشلونة لتعويض نجم الوسط أندريس إنييستا بظل كثرة الأنباء التي تتحدث عن رحيله نهاية الموسم إلى الدوري الصيني عدا عن تراجع قدرته على المشاركة بشكل مستمر مع تقدمه بالسن

صحيفة “دون بالون” قالت أن مسؤولي برشلونة وضعوا اسم نجم توتنهام الدنماركي كريستيان إيريكسن ضمن أولوياتهم مع اهتمام العديد من الأندية الأخرى أيضاً باللاعب مثل مانشستر يونايتد وجوفنتوس.

وبحسب الصحيفة فإن ميسي قام برفع الفيتو بوجه هذه الصفقة معتبراً أن الفريق لن يحتاج للاعب يقوم بتعويض إنييستا بعد التعاقد مع كوتينيو إضافة لوجود الشاب ألينيا.

ويمثل ألينيا أحد أهم الأسماء المنتظرة من مدربسة برشلونة بظل المستوى المميز الذي قدمه بالفريق الرديف لذا يتمسك ميسي بإعطاء اللاعب فرصة من خلال الاعتماد عليه كبديل لكوتينيو وقت الحاجة.

كما يعتبر ميسي أن أسلوب إيريكسن يشبه أسلوب راكيتيتش وهو ما يدفعه للتساؤل عن جدوى القيام بصفقة يملك برشلونة ما يشبهها.