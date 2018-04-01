نجم فالنسيا يفصح عن نوايا فريقه

أعرب رودريغو مورينو عن سعادته البالغة بفوز فريقه فالنسيا 1 / صفر على مضيفه ليغانيس اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد رودريغو، الذي أحرز هدف فالنسياه الوحيد في الدقيقة 62، في تصريحات عقب اللقاء أن المباراة اتسمت بالصعوبة البالغة في ظل لجوء ليغانيس للدفاع في أغلب الفترات.

وقال لاعب فالنسيا “المباراة سارت على وتيرة واحدة.. هجوم من فالنسيا ودفاع من ليغانيس، لكننا نجحنا في اغتنام إحدى الفرص التي سنحت لنا في الشوط الثاني”.

وأضاف “بات من حقنا القول إنه مع تبقي ثماني مباريات على نهاية البطولة، فإننا نقاتل بقوة من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل”.

وارتفع رصيد فالنسيا، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 62 نقطة، ليظل في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري الأبطال، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط خلف ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.