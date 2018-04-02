أسطورة تشيلسي السابق مرشح لخلافة كونتي بتدريب البلوز

لامبارد قد يخلف كونتي بتدريب تشيلسي ولكن!

باتت أيام الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي معدودة على مقاعد تدريب البلوز في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وتعرض تشيلسي لهزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره على يد نادي توتنهام بنتيجة 3-1 وباتت فرص البلوز صعبة للحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتطلع رومان أبراموفيتش مالك النادي الى تعيين مدير فني جديد خلفاً لكونتي ليقود الفريق الموسم المقبل وسط ترشيحات للعديد من الأسماء البارزة بعالم التدريب منهم لويس إنريكي مدرب نادي برشلونة الإسباني السابق وماوريسيو ساري مدرب نادي نابولي الإيطالي.



وأكدت العديد من التقارير الصحفية في إنجلترا عن ظهور إسم جديد لخلافة كونتي الموسم المقبل وهو فرانك لامبارد اسطورة تشيلسي السابق والذي يُعد معبود جماهير البلوز عبر تاريخه.

وأشارت الصحف أن هناك ثلاث عوائق تحول أمام تولي لامبارد مسئولية تدريب الفريق أولها أنها مازال يستكمل دورات التدريب الخاصة به.

وكان لامبارد قد أعلن إعتزاله الكرة مؤخراً وتحديداً في عام 2017 وقضى الأربعة عشر شهراً الماضية وهو يتخذ خطوات الإدارة الفنية ويدرس عالم التدريب.

العائق الثاني هو عدم خبرة اللاعب الكافية بعالم التدريب وهي أزمة أخرى حيث تفضل إدارة البلوز دائماً تعيين المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة ونادراً ما يلجأ للأسماء التي تمتلك عدم الخبرة أبرزها البرتغالي فيلاش بواش والإسرائيلي افرام غرانت.

وتتمثل العقبة الثالثة في رغبة لامبارد نفسه في تولي مسئولية تدريب تشيلسي من عدمها وإمتلاكه الشجاعة الكافية لتولي هذه المهمة الثقييلة من عدمها.